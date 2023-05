Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Transfer News Live .

Влітку "червоні" готові запропонувати за 25-річного аргентинця Антоні Марсьяля та 50 мільйонів євро.

🚨 Manchester United are willing to offer €50m + Anthony Martial to Inter Milan for Lautaro Martínez this summer.



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/ezNb5FWJkQ