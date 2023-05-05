Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє Transfer News Live .
Влітку "червоні" готові запропонувати за 25-річного аргентинця Антоні Марсьяля та 50 мільйонів євро.
🚨 Manchester United are willing to offer €50m + Anthony Martial to Inter Milan for Lautaro Martínez this summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 4, 2023
(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/ezNb5FWJkQ
Раніше Інтер назвав ціну на Лаутаро Мартінеса.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!