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Манчестер Юнайтед має намір підписати Мартінеса

МЮ має намір підписати форварда Інтера
Сьогодні 13:51 195 0
Манчестер Юнайтед має намір підписати Мартінеса
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Transfer News Live .

Влітку "червоні" готові запропонувати за 25-річного аргентинця Антоні Марсьяля та 50 мільйонів євро.

Раніше Інтер назвав ціну на Лаутаро Мартінеса.

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