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Шовковський: Динамо не мало права на помилку

Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Ворсклою
Сьогодні 19:26 319 0
Шовковський: Динамо не мало права на помилку
#Ворскла, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо були вмотивованими у грі 24 туру УПЛ проти Ворскли.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"Ми готувалися до цієї гри, розуміли, за рахунок яких якостей грає наш суперник. Але, на жаль, на самому початку ми пропустили такий гол, щодо якого ми попереджали, що треба бути обережними і відповідальними у цих передачах на нападника. На жаль, ми пропустили, але головне те, що ми продовжували дотримуватися домовленостей, які у нас були на цей матч і, в принципі, я задоволений у першу чергу діями нашої команди, мотивацією і тим, як хлопці прагнули здобути такий необхідний для нас результат.

Ми знали, що наші основні конкуренти, які попереду нас, свої матчі виграли, тому ми не мали права припуститися помилки.

Ми знали, як суперники будуть діяти. Але ті домовленості, про які ми говорили, більше були реалізовані у другому таймі. У першому чомусь це не виходило. У перерві ми зауважили на ці моменти і гравці впоралися і у другому таймі більш відповідально віднеслися до тих домовленостей, які були у нас", - відзначив Шовковський.

Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ.

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