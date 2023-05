ПСЖ може продати Неймара в літнє трансферне вікно

ПСЖ готовий відпустити вінгера Неймара у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Daily.

Клуб вислуховуватиме пропозиції, які надходять щодо 31-річного бразильця.

Напередодні ультрас влаштували акцію протесту та вимагали у Неймара залишити команду.

🚨| PSG have condemned supporters who have gathered outside Neymar's home and chanted for him to leave the club! pic.twitter.com/LgY2CEkUA4