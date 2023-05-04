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ПСЖ може продати Неймара в літнє трансферне вікно

Бразилець може змінити команду влітку
Сьогодні 12:58 245 0
ПСЖ може продати Неймара в літнє трансферне вікно
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ готовий відпустити вінгера Неймара у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Daily.

Клуб вислуховуватиме пропозиції, які надходять щодо 31-річного бразильця.

Напередодні ультрас влаштували акцію протесту та вимагали у Неймара залишити команду.

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