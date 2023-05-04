ПСЖ може продати Неймара в літнє трансферне вікно

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ готовий відпустити вінгера Неймара у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Football Daily.
Клуб вислуховуватиме пропозиції, які надходять щодо 31-річного бразильця.
Напередодні ультрас влаштували акцію протесту та вимагали у Неймара залишити команду.
🚨| PSG have condemned supporters who have gathered outside Neymar's home and chanted for him to leave the club! pic.twitter.com/LgY2CEkUA4— Football Daily (@footballdaily) May 4, 2023
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