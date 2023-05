37-річний Мілнер продовжить кар'єру в Брайтоні

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжить свою кар'єру в Брайтоні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Хавбек приєднається до "чайок" влітку на правах вільного агента.

37-річний англієць підпише однорічний контракт з командою Роберто Де Дзербі.

🔜 Done Deal and confirmed! James #Milner to #Brighton as a free agent from July. Contract until 2024. #transfers #BHAFC https://t.co/wt6j3Ngx7N