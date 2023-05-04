37-річний Мілнер продовжить кар'єру в Брайтоні

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжить свою кар'єру в Брайтоні.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Хавбек приєднається до "чайок" влітку на правах вільного агента.
37-річний англієць підпише однорічний контракт з командою Роберто Де Дзербі.
🔜 Done Deal and confirmed! James #Milner to #Brighton as a free agent from July. Contract until 2024. #transfers #BHAFC https://t.co/wt6j3Ngx7N— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 4, 2023
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