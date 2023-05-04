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37-річний Мілнер продовжить кар'єру в Брайтоні

Угода буде розрахована на 1 рік
Сьогодні 11:38 288 0
37-річний Мілнер продовжить кар'єру в Брайтоні
#Брайтон, #Ліверпуль, #Мілнер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжить свою кар'єру в Брайтоні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Хавбек приєднається до "чайок" влітку на правах вільного агента.

37-річний англієць підпише однорічний контракт з командою Роберто Де Дзербі.

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