Мартінес продовжить викликати Роналду у збірну Португалії

Форвард Кріштіану Роналду продовжить отримувати виклики у збірну Португалії.

Про це заявив головний тренер португальців Роберто Мартінес.

"Кріштіану Роналду - важливий гравець і важлива людина в роздягальні. Він грає на ключовій позиції, він той нападник, який може вирішити результат матчу.

І він гравець з унікальним досвідом. Немає більше футболістів, які провели 198 матчів на рівні збірних. І для нас це дуже цінно.

Я не думаю, що щодо гравця з таким досвідом потрібно якесь тренерське рішення. Усе вирішує сам футбол. Я ухвалюю важливі рішення на благо команди, але в кінцевому рахунку все визначається футболом", - розповів Мартінес.