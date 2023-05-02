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Мартінес продовжить викликати Роналду у збірну Португалії

Кріштіану - важливий гравець на полі та у роздягальні, який володіє унікальним досвідом.
Сьогодні 11:38 214 0
Мартінес продовжить викликати Роналду у збірну Португалії
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Роберто Мартінес

Джерело - isport.ua.

Форвард Кріштіану Роналду продовжить отримувати виклики у збірну Португалії.

Про це заявив головний тренер португальців Роберто Мартінес.

"Кріштіану Роналду - важливий гравець і важлива людина в роздягальні. Він грає на ключовій позиції, він той нападник, який може вирішити результат матчу.

І він гравець з унікальним досвідом. Немає більше футболістів, які провели 198 матчів на рівні збірних. І для нас це дуже цінно.

Я не думаю, що щодо гравця з таким досвідом потрібно якесь тренерське рішення. Усе вирішує сам футбол. Я ухвалюю важливі рішення на благо команди, але в кінцевому рахунку все визначається футболом", - розповів Мартінес.

Раніше повідомлялося, що Роналду планує покинути Саудівську Аравію.

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