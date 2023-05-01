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Роналду планує покинути Саудівську Аравію

Кріштіану Роналду не може адаптуватися у Саудівській Аравії
Сьогодні 16:39 425 0
Роналду планує покинути Саудівську Аравію
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - sport.ua.

Нападник Аль-Наср Кріштіану Роналду хоче покинути Саудівську Аравію та повернутися у Мадрид.

Про це повідомляє El Nacional.

Роналду нібито не почувається комфортно у Саудівській Аравії, до менталітету життя якої він досі не адаптувався. Кріштіану не може звикнути до культури та звичаїв країни, заважає йому й мовний бар'єр. 38-річний гравець має намір повернутися у Мадрид, де провів дев'ять років, граючи за Реал.

Повідомляється, ніби президент Реала Флорентіно Перес готовий запропонувати Роналду роботу у клубі в якості посла. Є ймовірність, що Кріштіану може стати спортивним директором "вершкових".

Раніше Аль-Наср Кріштіану Роналду мінімально поступився Аль-Вехді у півфіналі Кубка Короля.

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