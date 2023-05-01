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Станкович хоче піти у відставку з посади тренера Сампдорії

Наставник Сампдорії хоче покинути клуб
Сьогодні 09:50 198 0
Станкович хоче піти у відставку з посади тренера Сампдорії
Фото: Getty Images
#Сампдорія, #Станкович

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Сампдорії Деян Станкович має намір залишити клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Тренер вирішив піти у відставку. При цьому у клубі намагаються вмовити серба залишитись до кінця сезону.

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