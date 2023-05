Станкович хоче піти у відставку з посади тренера Сампдорії

Головний тренер Сампдорії Деян Станкович має намір залишити клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Тренер вирішив піти у відставку. При цьому у клубі намагаються вмовити серба залишитись до кінця сезону.

