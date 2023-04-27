Зідан може повернутися у Реал

Карло Анчелотті влітку може покинути Реал

Французький тренер Зінедін Зідан влітку може втретє очолити Реал.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, вершкові розглядають фахівця як заміну Карло Анчелотті, який влітку може очолити збірну Бразилії. Футбольна федерація бразильців пильно стежить за італійцем.

Мадридці вже зв'язалися з Зіданом та ведуть з ним перемовини.

Зідан двічі очолював "вершкових" - вперше - з 2016 по 2018 рік, другий раз - з 2019 по 2021.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий очолити Ювентус влітку.

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