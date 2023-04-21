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Зідан готовий очолити Ювентус влітку

Француз хоче повернутися до тренерської діяльності
Сьогодні 19:00 197 0
Зідан готовий очолити Ювентус влітку
Фото: Getty Images
#Зінедін Зідан, #Ювентус

Джерело - RMC Sport.

Французький фахівець Зінедін Зідан готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє RMC Sport.

Зідан має намір знайти нове місце роботи у літнє трансферне вікно. Його пріоритетним варіантом є Ювентус.

Тренер готовий взятися за достроковий проєкт навіть у тому випадку, якщо команда не буде грати у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср має намір призначити головним тренером Зінедіна Зідана.

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