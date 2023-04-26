Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хотів би у короткі терміни оформити трансфери влітку.
Про це повідомляє журналістка Sky Sports Мелісса Редді.
Нідерландський фахівець вважає необхідним провести більшу частину передсезонних зборів вже з новачками.
Пріоритетом залишається позиція форварда - тен Гаг бажає якнайшвидше закрити це проблему.
🚨 Erik ten Hag wants to sign a striker as soon as possible and his ideal scenario is to have the new signings for most of the pre-season. [@MelissaReddy_] #mufc pic.twitter.com/TRjfSjHJS2— The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 26, 2023
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!