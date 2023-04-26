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Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед

Тренер МЮ хоче провести передсезонні збори з новачками
Сьогодні 15:45 155 0
Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хотів би у короткі терміни оформити трансфери влітку.

Про це повідомляє журналістка Sky Sports Мелісса Редді.

Нідерландський фахівець вважає необхідним провести більшу частину передсезонних зборів вже з новачками.

Пріоритетом залишається позиція форварда - тен Гаг бажає якнайшвидше закрити це проблему.

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