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Ювентус та Манчестер Сіті цікавляться захисником Бока Хуніорс

Гравець має в контракті пункт про відступні в розмірі 10 млн євро
Сьогодні 10:38 156 0
Ювентус та Манчестер Сіті цікавляться захисником Бока Хуніорс
#Бока Хуніорс, #Манчестер Сіті, #Ювентус, #Валентин Барко

Джерело - Tuttosport.

Лівий захисник Бока Хуніорс Валентин Барко може продовжити кар'єру в європейському чемпіонаті.

Про це повідомляє TuttoSport.

Гравцем цікавиться туринський Ювентус. Конкуренцію б'янконері може нав'язати Манчестер Сіті.

Контракт 18-річного гравця з аргентинським клубом спливає в грудні 2024 року і включає пункт про відступні в розмірі 10 млн євро.

Нагадаємо, УЄФА готується виключити Ювентус з єврокубків через фальсифікований приріст капіталу.

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