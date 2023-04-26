Ювентус та Манчестер Сіті цікавляться захисником Бока Хуніорс

Джерело - Tuttosport.
Лівий захисник Бока Хуніорс Валентин Барко може продовжити кар'єру в європейському чемпіонаті.
Про це повідомляє TuttoSport.
Гравцем цікавиться туринський Ювентус. Конкуренцію б'янконері може нав'язати Манчестер Сіті.
Контракт 18-річного гравця з аргентинським клубом спливає в грудні 2024 року і включає пункт про відступні в розмірі 10 млн євро.
Нагадаємо, УЄФА готується виключити Ювентус з єврокубків через фальсифікований приріст капіталу.
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