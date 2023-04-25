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УЄФА може виключити Ювентус з єврокубків

Ювентус може залишитись без єврокубків
Сьогодні 11:40 547 0
УЄФА може виключити Ювентус з єврокубків
#УЄФА, #Ювентус

Джерело - football.ua.

УЄФА готується виключити Ювентус з єврокубків через фальсифікований приріст капіталу.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

УЄФА уважно стежив за юридичними проблемами клубу протягом останнього року і проводив власне розслідування фінансової політики Юве, отримавши незліченну кількість документів від прокуратури Турину.

Справжньою загрозою для Ювентуса є фінансовий фейр-плей. Ще у вересні 2022 року УЄФА оштрафував клуб на 3,5 мільйона євро за його порушення, проте вони уникнули штрафу в 19,5 мільйона євро.

Якщо Ювентусу у цьому сезоні не вдасться відібратись до Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій Європи, УЄФА буде чекати на вирок італійської футбольної Асоціації. Тобто виключення зі змагань може бути відкладено до сезону-2024-25.

У випадку коли Ювентус отримає місце в єврокубках, УЄФА повинен вирішити це питання. Причина виключення з єврокубків може базуватись на підозрілих балансах клубу за останні роки.

Нагадаємо, Ювентусу повернули 15 очок, які знімали в турнірній таблиці італійської Серії А.

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