Під Бахмутом зник ексгравець молодіжки Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

У грудні під Бахмутом зник колишній нападник молодіжних складів Шахтаря, вінницької Ниви та Чайки Михайло Костенко.

Про це повідомила сім'я футболіста.

До 15 років гравець виступав за академії київського Арсенала та Динамо, з 2012-го до 2016 року був футболістом Шахтаря, грав за різні молодіжні та дублюючі склади, віддавався в оренду Олександрії U-19.

В серпні 2016 року на правах вільного агента перейшов до вінницької Ниви, потім виступав за Чайку та аматорські Джуніорс Шпитьки та Полісся Ставки.

У складі останніх ставав кращим бомбардиром Кубка Житомирщини 2021, відзначившись 7 голами.

На рахунку гравця 1 матч в Кубку України (за Ниву проти Миколаєва (0:2) у 1/16 фіналу в сезоні 2016/17) та 2 матчі за молодіжну збірну України U-16 у 2012 році.