Челсі домовився з новим наставником

51-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно дав згоду очолити лондонський Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що домовленості між сторонами досягнуто в усній формі. Офіційно про призначення Почеттіно буде оголошено не раніше липня цього року.

Нагадаємо, зараз Челсі на тимчасовій основі очолює Френк Лемпард. Сині у таблиці АПЛ посідають 11-те місце з 39 очками після 31 матчу.

Останнім місцем роботи Маурісіо Почеттіно був паризький ПСЖ, звідки він був звільнений влітку минулого року.

