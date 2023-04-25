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Челсі домовився з новим наставником

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Челсі домовився з новим наставником
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

51-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно дав згоду очолити лондонський Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що домовленості між сторонами досягнуто в усній формі. Офіційно про призначення Почеттіно буде оголошено не раніше липня цього року.

Нагадаємо, зараз Челсі на тимчасовій основі очолює Френк Лемпард. Сині у таблиці АПЛ посідають 11-те місце з 39 очками після 31 матчу.

Останнім місцем роботи Маурісіо Почеттіно був паризький ПСЖ, звідки він був звільнений влітку минулого року.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері Неймара.

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