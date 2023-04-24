Олександрія розписала мирову з Інгульцем у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграла внічию з Інгульцем у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 24 квітня
Олександрія - Інгулець 0:0
Попередження: Логінов, 34
Олександрія: Шевченко – Цуріков (Копина, 39), Логінов (Савченко, 37), Бондаренко, Мірошніченко – Ковалець, Сігеєв, Мустафаєв (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянський, 58), Калітвінцев (Кожушко, 57).
Інгулець: Білик – Мельничук, Поспєлов, Ковальов, Нагієв – Кухарук (Козиренко, 89), Запорожець, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкін (Одарюк, 69).
Раніше Дніпро-1 вирвав перемогу у Руха в 22 турі УПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!