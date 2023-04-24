Олександрія розписала мирову з Інгульцем у 22 турі УПЛ

Сьома нічия Руслана Ротаня в Олександрії

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграла внічию з Інгульцем у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 24 квітня

Олександрія - Інгулець 0:0

Попередження: Логінов, 34

Олександрія: Шевченко – Цуріков (Копина, 39), Логінов (Савченко, 37), Бондаренко, Мірошніченко – Ковалець, Сігеєв, Мустафаєв (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянський, 58), Калітвінцев (Кожушко, 57).

Інгулець: Білик – Мельничук, Поспєлов, Ковальов, Нагієв – Кухарук (Козиренко, 89), Запорожець, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкін (Одарюк, 69).

Раніше Дніпро-1 вирвав перемогу у Руха в 22 турі УПЛ.

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