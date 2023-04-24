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Дніпро-1 вирвав перемогу в Руха в 22 турі УПЛ

Когут забив переможний гол на 93-й хвилині поєдинку
Сьогодні 14:55 431 0
Дніпро-1 вирвав перемогу в Руха в 22 турі УПЛ
#Рух, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Рухом у межах 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2. Ігор Когут забив переможний гол на 93-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 24 квітня

Дніпро-1 - Рух 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 9 Сарапій, 2:0 - 27 Довбик, 2:1 - 33 Таллес, 2:2 - 38 Климчук, 3:2 - 90+3 Когут

Склади команд:

Дніпро-1: Валеф, Назаренко (Матарріта, 61), Сарапій, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танковський, 72), Рубчинський (Пеглоу, 61), Піхальонок, Гуцуляк, Довбик

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Гомес, Федорів, Е.Пасіч, Танчик, Підлепенець

Рух: Паньків, Кітела (Лях, 46), Дідик, Слюсар, Мисик (Столярчук, 72), Довгий (Підгурський, 61), Едсон (Карабін, 72), Б.Таллес, Альваренга, Руніч (Теслюк, 90), Климчук

Запасні: Ледвій, Джеферсон, Холод, Веремієнко, Непейпієв

Попередження: Кітела 11, Бланко 15, Довгий 53, Піхальонок 79, Когут 84

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