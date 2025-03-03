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Дербі завжди однакові: Анчелотті – про протистояння з Атлетико в Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 3 березня 2025, 22:59
Дербі завжди однакові: Анчелотті – про протистояння з Атлетико в Лізі чемпіонів
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив протистояння з мадридським Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує фахівця Marca.

"Дербі завжди однакові: особливий матч з точки зору емоцій і тиску, який ви відчуваєте перед грою. Суперники рівні й конкуренті, і завтрашня гра буде такою. Атлетико проводить дуже хороший сезон.

У минулому дербі ми зіграли дуже погано в першому таймі і дуже добре в другому. Ми повинні думати про те, щоб грати так, як ми грали в другому таймі, а не грати, як у першому таймі. Це не дуже складно", – розповів Анчелотті.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетико пройде у вівторок, 4 березня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Напередодні "бланкос" несподівано програли Бетісу (1:2), в результаті чого вони дозволили суперникам обійти себе в турнірній таблиці.

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