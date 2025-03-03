Дербі завжди однакові: Анчелотті – про протистояння з Атлетико в Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив протистояння з мадридським Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Цитує фахівця Marca.
"Дербі завжди однакові: особливий матч з точки зору емоцій і тиску, який ви відчуваєте перед грою. Суперники рівні й конкуренті, і завтрашня гра буде такою. Атлетико проводить дуже хороший сезон.
У минулому дербі ми зіграли дуже погано в першому таймі і дуже добре в другому. Ми повинні думати про те, щоб грати так, як ми грали в другому таймі, а не грати, як у першому таймі. Це не дуже складно", – розповів Анчелотті.
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетико пройде у вівторок, 4 березня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.
Напередодні "бланкос" несподівано програли Бетісу (1:2), в результаті чого вони дозволили суперникам обійти себе в турнірній таблиці.