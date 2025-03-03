Піхальонок: Були пропозиції з Європи, але вирішив грати в Динамо

Півзахисник Динамо та збірної України Олександр Піхальонок міг опинитися в європейському чемпіонаті влітку 2024 року.

Про це він розповів на пресконференції присвяченій підбиттю підсумків міжсезонної підготовки київського клубу.

"У футболці Динамо завжди треба прагнути бути першим у будь-якому турнірі. Сюди я прийшов не просто так, а перемагати та ставати чемпіоном. Сподіваюся на 100% реалізувати себе і допомогти команді здобути третю зірку на емблему.

Були пропозиції і з Європи. Але я прийняв рішення про те, щоб грати в Динамо і приносити йому користь. Кожен хоче пограти в топчемпіонаті. Але треба, щоб і тобі клуб підходив, а не їхати аби куди", – сказав футболіст.

Піхальонок перейшов у склад "біло-синіх" на початку червня 2024 року, останнім клубом Олександра був Дніпро-1.

Нагадаємо, що попри втрату очок в останньому турі УПЛ, Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці.

Однак кияни дозволили Шахтарю скоротити відставання від себе до 8 очок. Донецький клуб підібрався ближче за рахунок розгромної перемоги над Олександрією.