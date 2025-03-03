Матч Вільярреал – Еспаньйол було перенесено через негоду

Матч 26 туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Еспаньйолом було перенесено через сильну зливу в провінції Кастальон.

Про це повідомив диктор на арені "Естадіо-де-ла-Кераміка".

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Tonight's La Liga match between Villarreal and Espanyol has been POSTPONED! ⛔️



This is due to safety recommendations because of the risk of flooding.



Fans in the stadium will now have to go back home. ⬇️ (@dvidcostarrosa) pic.twitter.com/Fl1Hh5sLVa — EuroFoot (@eurofootcom) March 3, 2025

Уболівальникам, які опинилися на стадіоні, довелося повернутися додому. Зазначається, що червоний рівень небезпеки через можливі потопи був оголошений ще о 16:00, однак рішення про перенесення матчу було прийнято о 21:07 за місцевим часом або 22:07 за Києвом.

La alerta roja de la AEMET se anunció a las 16:00 de la tarde. Ahora, a las 21:07 de la noche, con toda la gente en el estadio del Villarreal y la afición del Espanyol desplazada a Castellón, se suspende un partido que debía jugarse a las 21:00.



Vergonzoso. https://t.co/1DGY9UBXBh pic.twitter.com/LeKXsUdkvS — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 3, 2025

Гравці та тренери Еспаньйола подякували вболівальникам, які подолали понад 250 км на шляху до міста Віла-Реал.

Дата, на яку перенесли поєдинок Вільярреал – Еспаньйол, наразі невідома.