Матч Вільярреал – Еспаньйол було перенесено через негоду
ФК Еспальйон
Матч 26 туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Еспаньйолом було перенесено через сильну зливу в провінції Кастальон.
Про це повідомив диктор на арені "Естадіо-де-ла-Кераміка".
Уболівальникам, які опинилися на стадіоні, довелося повернутися додому. Зазначається, що червоний рівень небезпеки через можливі потопи був оголошений ще о 16:00, однак рішення про перенесення матчу було прийнято о 21:07 за місцевим часом або 22:07 за Києвом.
Гравці та тренери Еспаньйола подякували вболівальникам, які подолали понад 250 км на шляху до міста Віла-Реал.
Дата, на яку перенесли поєдинок Вільярреал – Еспаньйол, наразі невідома.