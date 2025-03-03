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Матч Вільярреал – Еспаньйол було перенесено через негоду

Станіслав Лисак — 3 березня 2025, 22:49
Матч Вільярреал – Еспаньйол було перенесено через негоду
ФК Еспальйон

Матч 26 туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Еспаньйолом було перенесено через сильну зливу в провінції Кастальон.

Про це повідомив диктор на арені "Естадіо-де-ла-Кераміка".

Уболівальникам, які опинилися на стадіоні, довелося повернутися додому. Зазначається, що червоний рівень небезпеки через можливі потопи був оголошений ще о 16:00, однак рішення про перенесення матчу було прийнято о 21:07 за місцевим часом або 22:07 за Києвом.

Гравці та тренери Еспаньйола подякували вболівальникам, які подолали понад 250 км на шляху до міста Віла-Реал.

Дата, на яку перенесли поєдинок Вільярреал – Еспаньйол, наразі невідома.

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