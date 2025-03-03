Він мені завжди подобався: Геллер запросив Ракицького у Зорю

Президент Зорі Євген Геллер готовий підписати колишнього захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, який зараз є вільним агентом.

Про це функціонер розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Варіант із запрошенням Ракицького? Я не знаю, мені він завжди подобався як футболіст. Розумію, що він уже віковий, але якщо в нього буде бажання і здоров’я грати за Зорю – welcome. Якщо він хоче пограти в футбол – ласкаво просимо. Якщо в нього є здоров’я, є бажання – будь ласка. Він шикарний гравець", – розповів Геллер.

35-річний захисник залишається без клубу з літа після відходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Ракицький виступав за першу команду "гірників" із 2009 року, зігравши понад 300 матчів за донецький клуб. У складі Шахтаря Ярослав виборов 10 титулів чемпіона України. Також захисник сім разів виграв Кубок України та шість – Суперкубок.