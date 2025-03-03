Втратив понад 3 кг ваги: Шовковський – про проблеми зі здоров’ям у лідера Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський заявив, що півзахисник Микола Шапаренка тривалий час хворів. Через що втратив понад три кілограми та не міг повернутися до оптимальної форми.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"У Колі був непростий період – у листопаді-грудні він переніс непросту хворобу, вживав антибіотики, і в останніх матчах 2024 року ми на нього не розраховували.

Коли він став до роботи, стан його був далеким від ідеального. У матчі з Галатасараєм він вийшов у стартовому складі, але ми бачили, що він перебуває не на своєму рівні, який може показати. Це знову ж таки під впливом тієї хвороби, яка в нього була. На гру з РФШ він не готувався, оскільки отримав зайве попередження, але при цьому знову захворів та пролежав п'ять днів у лікарні з температурою під 39. У нього було складне відновлення, він втратив понад 3 кг ваги, і лише ближче до завершення зборів він почав набирати форму.

Я впевнений, що у нього буде більше ігрового часу, але будемо дивитися, виходячи з його фізичного стану", – розповів Шовковський.