Флік проти повернення Неймара у Барселону
Неймар
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Барселона розглядає можливість підписання Неймара, який наразі виступає за бразильський Сантос.
Про це повідомляє Sport.es.
Головний тренер каталонців Гансі Флік не бачить варіанту приєднання бразильця у команду, як ознаку успіху. Фахівець вважає, що вік гравця та його фізичний стан викликають сумніви щодо його виступу у команді, де молодість та інтенсивність є основою.
Після повернення в Сантос Неймар забив 4 голи та віддав 3 асисти в 8 матчах.
Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.