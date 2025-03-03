Флік проти повернення Неймара у Барселону

Барселона розглядає можливість підписання Неймара, який наразі виступає за бразильський Сантос.

Про це повідомляє Sport.es.

Головний тренер каталонців Гансі Флік не бачить варіанту приєднання бразильця у команду, як ознаку успіху. Фахівець вважає, що вік гравця та його фізичний стан викликають сумніви щодо його виступу у команді, де молодість та інтенсивність є основою.

Після повернення в Сантос Неймар забив 4 голи та віддав 3 асисти в 8 матчах.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.