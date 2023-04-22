Тухель взяв на себе відповідальність за поразку Баварії від Майнца

Джерело - Чемпіон.
Баварія втратила надто багато очок у другій половині сезону.
Про це заявив головний тренер мюнхенців Томас Тухель.
"Немає сенсу прикрашати цю ситуацію. Ми втратили надто багато очок у другій половині сезону, ми не можемо видавати хорошу гру впродовж 90 хвилин. Наполегливо працюватимемо наступними днями, не звертаючи увагу на турнірне положення. Звісно, я відповідальний за це.
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Скільки я залишаюся на боковій, стільки ж відчуваю себе відповідальним - неважливо, день я тут, місяць чи рік. Ми все проаналізуємо разом", - сказав Тухель.
Tuchel: "There's no need to sugar-coat the situation. We dropped too many points in the second half of the season. We're not able to perform over 90 minutes. We'll work intensively in the next days regardless of the table situation. I'm definitely responsible" pic.twitter.com/InoShfT2Dp— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 22, 2023
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