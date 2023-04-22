Тухель взяв на себе відповідальність за поразку Баварії від Майнца

Баварія втратила надто багато очок у другій половині сезону.

Про це заявив головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Немає сенсу прикрашати цю ситуацію. Ми втратили надто багато очок у другій половині сезону, ми не можемо видавати хорошу гру впродовж 90 хвилин. Наполегливо працюватимемо наступними днями, не звертаючи увагу на турнірне положення. Звісно, я відповідальний за це.

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Скільки я залишаюся на боковій, стільки ж відчуваю себе відповідальним - неважливо, день я тут, місяць чи рік. Ми все проаналізуємо разом", - сказав Тухель.