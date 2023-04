Тухель взяв на себе відповідальність за поразку Баварії від Майнца

Баварія втратила надто багато очок у другій половині сезону.

Про це заявив головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

Актуально: Баварія поступилася Майнцу в Бундеслізі

Tuchel: "There's no need to sugar-coat the situation. We dropped too many points in the second half of the season. We're not able to perform over 90 minutes. We'll work intensively in the next days regardless of the table situation. I'm definitely responsible" pic.twitter.com/InoShfT2Dp