Баварія поступилася Майнцу, Вольсфбург розгромив Бохум: результати матів Бундесліги

Результати матів 29-го туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 квітня, відбулося 4 матчі в межах 29-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

29 тур, 22 квітня

Бохум - Вольфсбург 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Сванберг, 0:2 - 21 Камінський, 0:3- 33 Віммер, 0:4 - 56 Сванберг, 1:4 - 69 Брошінскі, 1:5 - 77 Вальдшмідт

Герта - Вердер 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Дукш, 0:2 - 27 Дукш 27, 0:3 - 51 Дукш, 0:4 - 63 Вайзер, 1:4 - 68 Нганкам, 2:4 - 79 Лукебакіо (пен)

Гоффенгайм - Кельн 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Кайнц (пен), 0:2 - 39 Зельке, 0:3 - 90+2 Тільманн, 1:3 - 90+4 Дольберг

Майнцу - Баварія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Мане, 1:1 - 65 Ажорк, 2:1 - 73 Баррейро, 3:1 - 79 Каріколь

Сьогодні відбудеться ще один матч у 29 турі Бундесліги:

19:30 Боруссія Дортмунд - Айнтрахт