Головне
Гол Андрієвського приніс Динамо нічию в матчі з Шахтарем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 401
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо
Сьогодні 19:27 729
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО
Сьогодні 19:26 437
Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:15 420
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО
Сьогодні 17:44 3091
Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 221
Дячук та Волошин - в основі Динамо на матч з Шахтарем
Сьогодні 16:35 868
Ворскла перемогла Металіст у 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 410
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі
Сьогодні 09:40 2057
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Сьогодні 08:00 459
Прямі трансляції

Баварія поступилася Майнцу, Вольсфбург розгромив Бохум: результати матів Бундесліги

Результати матів 29-го туру Бундесліги
Сьогодні 19:49 203 0
Баварія поступилася Майнцу, Вольсфбург розгромив Бохум: результати матів Бундесліги
#Баварія, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер, #Вольфсбург, #Герта, #Гоффенгайм, #Кельн, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 квітня, відбулося 4 матчі в межах 29-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
29 тур, 22 квітня

Бохум - Вольфсбург 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Сванберг, 0:2 - 21 Камінський, 0:3- 33 Віммер, 0:4 - 56 Сванберг, 1:4 - 69 Брошінскі, 1:5 - 77 Вальдшмідт

Герта - Вердер 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Дукш, 0:2 - 27 Дукш 27, 0:3 - 51 Дукш, 0:4 - 63 Вайзер, 1:4 - 68 Нганкам, 2:4 - 79 Лукебакіо (пен)

Гоффенгайм - Кельн 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Кайнц (пен), 0:2 - 39 Зельке, 0:3 - 90+2 Тільманн, 1:3 - 90+4 Дольберг

Майнцу - Баварія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Мане, 1:1 - 65 Ажорк, 2:1 - 73 Баррейро, 3:1 - 79 Каріколь

Сьогодні відбудеться ще один матч у 29 турі Бундесліги:

19:30 Боруссія Дортмунд - Айнтрахт

Коментарі ()
Популярне зараз
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 1355
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО 3091
Карпати - ЛНЗ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - ЛНЗ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1321
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 5061
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі Руїс анонсував бій проти Ф'юрі 2057
Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО 24444
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33687 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9354
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25473
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4593
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 40049 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 33806