Челсі розглядає Компані на посаду головного тренера

Джерело - The Times.
Керівництво Челсі розглядає варіант з призначенням Венсана Компані головним тренером.
Про це повідомляє The Times.
Лондонці вражені роботою фахівця у Бернлі – їм подобаються лідерські якості бельгійця та те, як він у короткий термін трансформував гру команди з прямолінійного футболу до комбінаційного.
Сумніви при цьому виникають через відсутність досвіду роботи на високому рівні.
Зазначається, що Компані - один з чотирьох пріоритетних кандидатів. Двоє інших - Юліан Нагельсманн та Маурісіо Почеттіно, а ще одне прізвище не називається.
У запрошенні Компані також зацікавлений Тоттенгем.
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