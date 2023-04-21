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Челсі розглядає Компані на посаду головного тренера

Ексгравець Манчестер Сіті може очолити Челсі
Сьогодні 16:23 174 0
Челсі розглядає Компані на посаду головного тренера
Фото: Getty Images
#Бернлі, #Венсан Компані, #Челсі

Джерело - The Times.

Керівництво Челсі розглядає варіант з призначенням Венсана Компані головним тренером.

Про це повідомляє The Times.

Лондонці вражені роботою фахівця у Бернлі – їм подобаються лідерські якості бельгійця та те, як він у короткий термін трансформував гру команди з прямолінійного футболу до комбінаційного.

Сумніви при цьому виникають через відсутність досвіду роботи на високому рівні.

Зазначається, що Компані - один з чотирьох пріоритетних кандидатів. Двоє інших - Юліан Нагельсманн та Маурісіо Почеттіно, а ще одне прізвище не називається.

У запрошенні Компані також зацікавлений Тоттенгем.

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