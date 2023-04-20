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Гарантійна колегія прийняла апеляцію Недведа

Деякі функціонери зможуть повернутися до футбольної діяльності
Сьогодні 22:30 228 0
Гарантійна колегія прийняла апеляцію Недведа
Фото: Getty Images
#Аньєллі, #Недвед, #Паратічі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Гарантійна колегія CONI задовольнила апеляції колишніх членів правління Ювентуса.

Про це повідомляє Calcio e Finanza

Були виправдані Павел Недвед, Паоло Галімберті, Ассія Грацціолі-Веньє, Кейтлін Мері-Г'юз, Даніела Марілунго та Франческо Ронкальо. Вони зможуть повернутися до футбольної діяльності.

Однак залишаються чинними дискваліфікації Фабіо Паратічі, Андреа Аньєллі, Мауріціо Аррівабене та Федеріко Керубіні, які займали посади директорів.

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