Гарантійна колегія прийняла апеляцію Недведа

Деякі функціонери зможуть повернутися до футбольної діяльності

Джерело - Чемпіон.

Гарантійна колегія CONI задовольнила апеляції колишніх членів правління Ювентуса.

Про це повідомляє Calcio e Finanza

Були виправдані Павел Недвед, Паоло Галімберті, Ассія Грацціолі-Веньє, Кейтлін Мері-Г'юз, Даніела Марілунго та Франческо Ронкальо. Вони зможуть повернутися до футбольної діяльності.

Однак залишаються чинними дискваліфікації Фабіо Паратічі, Андреа Аньєллі, Мауріціо Аррівабене та Федеріко Керубіні, які займали посади директорів.

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