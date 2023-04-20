Гарантійна колегія прийняла апеляцію Недведа

Джерело - Чемпіон.
Гарантійна колегія CONI задовольнила апеляції колишніх членів правління Ювентуса.
Про це повідомляє Calcio e Finanza
Були виправдані Павел Недвед, Паоло Галімберті, Ассія Грацціолі-Веньє, Кейтлін Мері-Г'юз, Даніела Марілунго та Франческо Ронкальо. Вони зможуть повернутися до футбольної діяльності.
Однак залишаються чинними дискваліфікації Фабіо Паратічі, Андреа Аньєллі, Мауріціо Аррівабене та Федеріко Керубіні, які займали посади директорів.
#Juventus, il Collegio di Garanzia dello Sport respinge i ricorsi di #Agnelli, #Cherubini, #Paratici e #Arrivabene. Accolto invece quello presentato da #Nedved https://t.co/I3ulzLj6gd pic.twitter.com/LvQ3gUgZmg— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 20, 2023
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