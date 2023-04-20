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Дискваліфікацію спортивного директора Тоттенгема Паратічі не скасували

Італійського функціонера відсторонили на 2,5 років
Сьогодні 20:52 208 0
Дискваліфікацію спортивного директора Тоттенгема Паратічі не скасували
#Паратічі, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Гарантійна колегія CONI не задовольнила апеляцію колишнього спортивного директора Тоттенгема Фабіо Паратічі щодо його відсторонення на 2,5 роки.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Федерація футболу Італії через справу про фіктивний приріст капіталу дискваліфікувала колишніх керівників Ювентусу Андреа Аньєллі, Мауріціо Аррівабене, Павела Недведа, Фабіо Паратічі та Федеріко Керубіні на строк від 8 місяців до 2,5 років.

  Актуально: 

Паратічі після цього рішення покинув свою посаду в Тоттенгемі.

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