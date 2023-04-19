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Жіру продовжив контракт з Міланом

Нападник отримав новий контракт
Сьогодні 19:54 169 0
Жіру продовжив контракт з Міланом
#Мілан, #Олів'є Жіру

Джерело - acmilan.com.

Мілан оголосив про продовження контракту з форвардом Олів'є Жіру.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Попередня угода закінчувалась наприкінці нинішнього сезону, нова розрахована до літа 2024 року.

Жіру виступає за Мілан з літа 2021 року. За цей час 36-річний форвард збірної Франції провів за команду 76 матчів та забив 27 голів, і минулого сезону допоміг стати чемпіоном Італії.

Також Мілан найближчим часом розпочне переговори з воротарем команди Майком Меньяном стосовного нового контракту.

Нагадаємо, Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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