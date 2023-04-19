Жіру продовжив контракт з Міланом

Джерело - acmilan.com.
Мілан оголосив про продовження контракту з форвардом Олів'є Жіру.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Попередня угода закінчувалась наприкінці нинішнього сезону, нова розрахована до літа 2024 року.
Жіру виступає за Мілан з літа 2021 року. За цей час 36-річний форвард збірної Франції провів за команду 76 матчів та забив 27 голів, і минулого сезону допоміг стати чемпіоном Італії.
Також Мілан найближчим часом розпочне переговори з воротарем команди Майком Меньяном стосовного нового контракту.
Нагадаємо, Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
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