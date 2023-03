Мілан має намір продовжити контракт Меньяна

"Мілан найближчим часом розпочне переговори з воротарем команди Майком Меньяном стосовного нового контракту.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Россонері" вважають француза недоторканим та ключовим футболістом клубу, тому хочуть продовжити його контракт зі збільшенням зарплатні.

Чинна угода Меньяна розрахована до 2026 року.

