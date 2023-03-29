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Мілан має намір продовжити контракт Меньяна

"Росонеррі" хочуть зберегти француза
Сьогодні 12:40 128 0
Мілан має намір продовжити контракт Меньяна
#Мілан, #Майк Меньян

Джерело - Чемпіон.

"Мілан найближчим часом розпочне переговори з воротарем команди Майком Меньяном стосовного нового контракту.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Россонері" вважають француза недоторканим та ключовим футболістом клубу, тому хочуть продовжити його контракт зі збільшенням зарплатні.

Чинна угода Меньяна розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, Мілан готовий продати форварда Дівока Орігі.

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