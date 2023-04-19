Гравці збірної України передали військовим нову партію необхідного обладнання

Збірники придбали для військових необхідне обладнання

Гравці молодіжної збірної та юнацької збірної U-19 зібрали кошти на придбання необхідного обладнання для військовослужбовців Збройних сил України, що захищають нашу країну від російських окупантів.

Футболісти придбали чотири 3d-принтери для підрозділу аерозвідки "Птахи Мадяра".

Частина коштів для придбання обладнання була зібрана за підсумками благодійного аукціону, лотом якого стала футболка збірної Італії з прізвищем легендарного форварда Філіппо Індзагі. Зірковий у минулому футболіст підписав її під час товариського матчу молодіжних збірних Італії та України.