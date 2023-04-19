Тухель: Баварія вірить у свої сили, але потрібно бути реалістами

Баварія повинна показати командний дух у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.

"Нам потрібне диво. Я не знаю, чи доречно говорити про рахунок 4:0 або 5:1 - треба бути реалістами, але ми віримо в себе.

Нам треба вірити, а віра означає, що все в наших руках. Нам потрібно досягти результату за допомогою командного духу, ефективності та енергії.

Ми не одні, ми можемо боротися як команда, і в нас є наші глядачі, які будуть готові боротися разом із нами", - заявив Тухель.