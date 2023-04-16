Мессі наздогнав Роналду за кількістю голів у топ-5 чемпіонатах Європи

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 31 туру чемпіонату Франції проти Ланса (3:1), забивши вже 495 гол у топ-5 європейських чемпіонатах.
Про це повідомляє Squawka.
За цим показником він зрівнявся з португальцем Кріштіану Роналду.
Зазначимо, що для досягнення цього показника Ліонель провів 572 матчі, Кріштіану - 626.
Мессі раніше виступав за Барселону, а Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса.
Most league goals scored in the history of Europe's top five divisions:— Squawka (@Squawka) April 15, 2023
◉ 495 - Lionel Messi
◉ 495 - Cristiano Ronaldo
We lived in a 🐐🐐 era. pic.twitter.com/Drks3pLXOB