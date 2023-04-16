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Мессі наздогнав Роналду за кількістю голів у топ-5 чемпіонатах Європи

Аргентинцю знадобилося для цього менше матчів
Сьогодні 14:39 309 0
Мессі наздогнав Роналду за кількістю голів у топ-5 чемпіонатах Європи
Фото: AFP
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 31 туру чемпіонату Франції проти Ланса (3:1), забивши вже 495 гол у топ-5 європейських чемпіонатах.

Про це повідомляє Squawka.

За цим показником він зрівнявся з португальцем Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що для досягнення цього показника Ліонель провів 572 матчі, Кріштіану - 626.

Мессі раніше виступав за Барселону, а Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса.

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