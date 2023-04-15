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Реал обіграв Кадіс: результати 29 туру Ла-Ліги

Результати 29 туру Ла-Ліги
Вчора 23:54 633 0
Реал обіграв Кадіс: результати 29 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 29 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
29 тур, 15 квітня

Вільярреал - Вальядолід 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Амалла, 0:2 - 34 Ель-Ямік, 1:2 - 74 Капу

Атлетік - Реал Сосьєдад 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Вільямс, 2:0 - 70 Вільямс

Бетіс - Еспаньйол 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Перес, 2:0 - 34 Міранда, 2:1 - 48 Монтес, 3:1 - 69 Карвалью,

Кадіс - Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Начо, 0:2 - 76 Асенсіо

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