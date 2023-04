Визначилася сума штрафу, яку заплатить вінгер Баварії Садіо Мане за удар по обличчю Лерою Сане після матчу з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (0:3).

Про це повідомляє Bild.

Сенегалець оштрафований на близько 500 тисяч євро.

Sadio Mané has been fined around half a million euros [@BILD]