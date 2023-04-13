УЄФА назвав претендентів на найкращий гол тижня Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на найкращий гол тижня в рамках Ліги чемпіонів.
До списку претендентів на найкращий гол тижня увійшли:
- Родрі (Манчестер Сіті)
- Ніколо Барелла (Інтер)
- Ісмаель Беннасер (Мілан)
- Марко Асенсіо (Реал)
Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken
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