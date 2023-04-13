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УЄФА назвав претендентів на найкращий гол тижня Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:37 354 0
УЄФА назвав претендентів на найкращий гол тижня Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на найкращий гол тижня в рамках Ліги чемпіонів.

До списку претендентів на найкращий гол тижня увійшли:

  • Родрі (Манчестер Сіті) 
  • Ніколо Барелла (Інтер) 
  • Ісмаель Беннасер (Мілан)  
  • Марко Асенсіо (Реал)

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