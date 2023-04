УЄФА оголосила імена футболістів, які гідні визнання за результатами перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

На перемогу в опитуванні претендують вінгер мадридського Реалу Вінісіус Жуніор – автор двох гольових пасів у матчі з Челсі (2:0), хавбек Мілана Брахім Діас, захисник Інтера Алессандро Бастоні, а також захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз.

