Халеп назвала дату прощального матчу

Знаменита румунська тенісистка Сімона Халеп визначилася з датою та місцем проведення свого прощального матчу.

Про це повідомляє Digisport.

Прощальний матч Халеп відбудеться 16 червня 2026 року під час щорічного спортивного фестивалю в Клуж-Напоці (Румунія). Формат поєдинку та суперник експершої ракетки світу поки що не відомі.

Нагадаємо, Халеп оголосила про завершення кар’єри в лютому поточного року під час турніру WTA в тій же Клуж-Напоці.

Сімона сумарно провела 64 тижні на вершині світового рейтингу, вона дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 і Вімблдон 2019). На рахунку Халеп 24 титули WTA в одиночному розряді і 373 тижні у першій десятці світового рейтингу з 2014 по 2021 рік.