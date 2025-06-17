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Халеп назвала дату прощального матчу

Олег Дідух — 17 червня 2025, 14:25
Халеп назвала дату прощального матчу
Сімона Халеп
Getty images

Знаменита румунська тенісистка Сімона Халеп визначилася з датою та місцем проведення свого прощального матчу.

Про це повідомляє Digisport.

Прощальний матч Халеп відбудеться 16 червня 2026 року під час щорічного спортивного фестивалю в Клуж-Напоці (Румунія). Формат поєдинку та суперник експершої ракетки світу поки що не відомі.

Нагадаємо, Халеп оголосила про завершення кар’єри в лютому поточного року під час турніру WTA в тій же Клуж-Напоці.

Сімона сумарно провела 64 тижні на вершині світового рейтингу, вона дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 і Вімблдон 2019). На рахунку Халеп 24 титули WTA в одиночному розряді і 373 тижні у першій десятці світового рейтингу з 2014 по 2021 рік.

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