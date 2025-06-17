Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Хлопець, якого вигнали з медіафутбольного клубу, висловився про мовний скандал із Селезньовим

Богдан Войченко — 17 червня 2025, 14:38
Хлопець, якого вигнали з медіафутбольного клубу, висловився про мовний скандал із Селезньовим
Ренат Попружний
Instagram

Блогер Ренат Попружний, який не так давно виступав за медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team, висловився щодо інциденту з колишній нападником збірної України Євгеном Селезньовим.

Про це 16-річних хлопець розповів на своєму акаунті в Тіктоці.

"Це відео набрало понад півмільйона переглядів, набрало великих обертів, багато гнівних та позитивних коментарів, тому хочу відповісти на нього так: в реальному житті я теж розмовляю російською мовою. В медійному просторі – українською, бо є таке правило.

Я в жодному разі не хотів захайпитись на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу, це як у всіх буває. Я не хотів ні хайпитись, ні когось образити. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, дякую", – сказав Попружний.

@renatpopruzhniy Відповідь користувачу @Fish 🐠 bone 🦴 ♬ оригінальний звук - RENEPRO

Нагадаємо, конфлікт набув розголосу після того, як у TikTok з'явилось відео, на якому юний гравець просить Селезньова говорити українською під час матчу.

Пізніше стало відомо, що 16-річного блогера вигнали з команди на тлі мовного скандалу.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" представники Odesa Football Media Team заявили, що жодного вигнання хлопця з команди не було рішення піти ухвалив його батько.

ВІДЕО Дніпро Євген Селезньов скандал Шахтар Медіафутбол

ВІДЕО

Кевін Де Брауні: в Італії на честь зіркового новачка Наполі назвали новий вид морозива
Легенда Ювентуса брутально зніс у підкаті колишню футболістку збірної Англії у благодійному матчі
Лунін пропустив на тренуванні Реала шикарний гол: одноклубник відсвяткував у стилі Роналду
Забарний виступив на благодійному заході у Борнмуті, присвяченому війні в Україні
Несподіванка на трансляції: коментатор кумедно відреагував на ЛГБТ фанатів під час волейбольного матчу

Останні новини