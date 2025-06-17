Хлопець, якого вигнали з медіафутбольного клубу, висловився про мовний скандал із Селезньовим

Блогер Ренат Попружний, який не так давно виступав за медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team, висловився щодо інциденту з колишній нападником збірної України Євгеном Селезньовим.

Про це 16-річних хлопець розповів на своєму акаунті в Тіктоці.

"Це відео набрало понад півмільйона переглядів, набрало великих обертів, багато гнівних та позитивних коментарів, тому хочу відповісти на нього так: в реальному житті я теж розмовляю російською мовою. В медійному просторі – українською, бо є таке правило. Я в жодному разі не хотів захайпитись на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу, це як у всіх буває. Я не хотів ні хайпитись, ні когось образити. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, дякую", – сказав Попружний.

Нагадаємо, конфлікт набув розголосу після того, як у TikTok з'явилось відео, на якому юний гравець просить Селезньова говорити українською під час матчу.

Пізніше стало відомо, що 16-річного блогера вигнали з команди на тлі мовного скандалу.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" представники Odesa Football Media Team заявили, що жодного вигнання хлопця з команди не було – рішення піти ухвалив його батько.