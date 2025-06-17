Макдевід, Драйзайтль, брати Ткачак та інші зірки НХЛ: збірні "привідкрили" склади на Олімпійські ігри

Учасники хокейного турнірну на зимових Олімпійських іграх 2026 оголосили по шість гравців, які потраплять у фінальний ростер.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею.

Збірна Канади, яка, ймовірно, буде вважатися головним фаворитом, викликала Конора Макдевіда, Сідні Кросбі, Натана Маккіннона, Сема Райнхарта, Кайла Макара та Брейдена Пойнта.

Символічно, що ця шістка майже ідентична до тої, яку першою оголосили на Турнір чотирьох націй. Єдиною зміною є Сем Райнхарт. Він замінив свого колегу по Флориді Бреда Маршанда, який на неймовірному рівні проводить фінал Кубку Стенлі.

Зазначимо, що інші збірні також підтвердили участь зірок НХЛ: Леон Драйзайтль (Німеччина), Тім Штюцле (Німеччина), Давід Пастрняк (Чехія), Вільям Нюландер (Швеція), Міко Рантанен (Фінляндія) та інші.

Особливо кидається в очі виклик Габріеля Ландескога. Зірковий швед повністю пропустив сезон-2024/25 через травму.

Списки груп на Олімпіаді-2026

Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція;

Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія;

Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.

Склади команд станом на 17.06.2025

Група А

Канада: Сідні Кросбі (Піттсбург Пінгвінз, НХЛ), Натан Маккіннон (Колорадо Авеланш, НХЛ), Кейл Макар (Колорадо Авеланш, НХЛ), Коннор Макдевід ( Едмонтон Ойлерз, НХЛ), Брейден Пойнт (Тампа-Бей Лайтнінг, НХЛ) Сем Рейнхарт (Флорида Пантерз, НХЛ).

Швейцарія: Кевін Фіала (Лос-Анджелес Кінгз, НХЛ), Ніко Гішір (Нью-Джерсі Девілз, НХЛ), Роман Джозі (Нешвілл Предаторз, НХЛ), Тімо Майєр (Нью-Джерсі Девілз, НХЛ), Ніно Нідеррайтер (Вінніпег Джетс, НХЛ), Йонас Сігенталер (клуб Нью-Джерсі Девілз, НХЛ)

Чехія: Лукаш Достал (Анахайм Дакс, НХЛ), Радко Гудас (Анахайм Дакс, НХЛ), Мартін Некас (Колорадо Евеланш, НХЛ), Ондрей Палат (Нью-Джерсі Девілз, НХЛ), Давід Пастрняк (Бостон Брюїнз, НХЛ), Павел Заха (Бостон Брюїнс, США)

Франція: Йоганн Аувіту (Вітковіце, Чехія), П'єр-Едуар Бельмар (Ажуа, Швейцарія), Жюль Боск (ХПК, Фінляндія), Уго Галлет (Таппара, Фінляндія), Джордан Перрет (Маунтфілд, Чехія), Александр Текс'є (Сент-Луїс Блюз, США).

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Група В

Фінляндія: Себастьян Ахо (Кароліна Харрікейнз, НХЛ), Олександр Барков (Флорида Пантерз, НХЛ), Міро Хейсканен (Даллас Старз, НХЛ), Еса Лінделл (Даллас Старз, НХЛ), Мікко Рантанен (Даллас Старз, НХЛ), Юсе Сарос (Нешвілл Предаторз, НХЛ)

Швеція: Расмус Далін (Баффало Сейбрз, НХЛ), Віктор Хедман (Тампа-Бей Лайтнінг, НХЛ), Адріан Кемпе (Лос-Анджелес Кінгз, НХЛ), Габріель Ландеског ( Колорадо Авеланш, НХЛ), Вільям Нюландер (Торонто Мейпл Ліфс, НХЛ), Лукас Реймонд (Детройт Ред Вінгз, НХЛ)

Словаччина: Ерік Чернак (Тампа-Бей, НХЛ), Мартін Фехерварі (Вашингтон Кепіталз, НХЛ), Шимон Немец (Нью-Джерсі Девілз, НХЛ), Мартін Поспішил (Калгарі Флеймз, Канада), Юрай Слафковскі (Монреаль Канадієнс, Канада), Томаш Татар (Клуб: ЕВ Цуг, Швейцарія)

Італія: Даміан Клара (Сан-Дієго Галс, АХЛ), Дієго Костнер (Амбрі, Швейцарія), Томас Ларкін (Швеннінгер, Німеччина), Даніель Мантенуто (Больцано, Італія), Томмі Пурделлер (Пустерія, Італія), Лука Занатта (Пустерія, Італія)

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Група С

США: Джек Айхель (Вегас, НХЛ), Квінн Хьюз (Ванкувер Кенакс, НХЛ), Остон Меттьюз (Торонто Мейпл Ліфс, НХЛ), Чарлі МакЕвой (Бостон Брюїнз, НХЛ), Бреді Ткачак (Оттава Сенаторз, НХЛ), Метью Ткачак (Флорида Пантерз, НХЛ)

Німеччина: Леон Драйзайтль (Едмонтон Ойлерз, НХЛ), Філіп Грубауер (Сіетло Кракен, НХЛ), Лукас Райхель (Чикаго Блекгокс, НХЛ), Моріц Зайдер (Детройт Ред Вінгз, НХЛ), Тім Штютцле (Оттава Сенаторз, НХЛ), Ніко Штурм (Флорида Пантерз, НХЛ)

Латвія: Родріго Аболс (Філадельфія Флаєрс, НХЛ), Увіш Балінскіс (Флорида Пантерз, НХЛ), Теодорс Блюгерс (Ванкувер Кенакс, Канада), Земгус Гіргенсонс (Тампа Бей Лайтнінг, НХЛ), Елвіс Мерзлікінс (Коламбус Блю Джекетс, НХЛ), ⁠Артур Шиловс (Ванкувер Кенакс, НХЛ)

Данія: Йеспер Єнсен Аабо (КАС, Австрія), Фредерік Андерсен (Кароліна Харрікейнз, НХЛ), Олівер Бйоркстранд (Тампа Бей Лайтнінг, НХЛ), Ларс Еллер (Вашингтон Кепіталз, НХЛ), Ніколай Елерс (Вінніпег Джетс, Канада), Йонас Рондб'єрг (Вегас, НХЛ).

Нагадаємо, українка Ганна Іванцова стала чемпіонкою світу з настільного хокею.