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Учасник чотирьох Олімпійських ігор отримав поранення на фронті

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 14:33
Учасник чотирьох Олімпійських ігор отримав поранення на фронті
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Заслужений майстер спорту України з плавання Ігор Червінський був поранений під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила Федерація плавання України.

Наразі 43-річний ексспортсмен із Харкова потребує лікування травм ніг. З огляду на ці обставини, Федерація плавання України просить усіх небайдужих допомогти Червінському.

Ігор Червінський – український плавець, переможець та багаторазовий призер чемпіонатів Європи з плавання, призер чемпіонатів світу, учасник чотирьох Олімпійських ігор. Ексрекордсмен Європи серед юніорів.

На Олімпіаді-2000 в Сіднеї він досяг найкращого результату у своїй олімпійській кар’єрі, посівши сьоме місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Раніше українська чемпіонка Олімпійських ігор-2024 в Парижі у командній шаблі Олена Кравацька відреагувала на одну з наймасштабніших атак терористів на Київ.

Олімпіада Плавання поранення Ігор Червінський

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