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Нещерет – про обстріл Києва: Таке не має відбуватись у 21 столітті

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 14:30
Нещерет – про обстріл Києва: Таке не має відбуватись у 21 столітті
Руслан Нещерет
ФК Динамо

Воротар Динамо та збірної України U-21 Руслан Нещерет висловився про черговий обстріл Києва з боку росіян, який забрав життя понад 10 осіб.

Слова футболіста передає ВЗБІРНА.

"Я лише побачив цей жах коли прокинувся. Таке не має відбуватись у 21 столітті. Це важко, але ми маємо перемикатись на футбол та вимикатись від цього на 90 хвилин.

Потрібно давати насолоджуватись грою нашим вболівальникам та військовим – вони присилають дуже багато повідомлень зі словами підтримки після поразок та привітань з перемогами.

Маємо виходити на поле з максимально бойовим духом та робити все, щоб задовольнити наших вболівальників та військових", – розповів Нещерет.

Завтра, 18 червня, збірна України U-21 зіграє вирішальний матч проти однолітків з Нідерландів у межах групового етапу Євро-2025.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон".

За попередніми даними Української правди, внаслідок атаки на Київ загинуло 14 осіб, а ще 114 людей постраждали.

Раніше на обстріл Києва відреагували Олена Кравацька та Владислав Гераскевич.

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Руслан Нещерет

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