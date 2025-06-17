Нещерет – про обстріл Києва: Таке не має відбуватись у 21 столітті

Воротар Динамо та збірної України U-21 Руслан Нещерет висловився про черговий обстріл Києва з боку росіян, який забрав життя понад 10 осіб.

Слова футболіста передає ВЗБІРНА.

"Я лише побачив цей жах коли прокинувся. Таке не має відбуватись у 21 столітті. Це важко, але ми маємо перемикатись на футбол та вимикатись від цього на 90 хвилин.

Потрібно давати насолоджуватись грою нашим вболівальникам та військовим – вони присилають дуже багато повідомлень зі словами підтримки після поразок та привітань з перемогами.

Маємо виходити на поле з максимально бойовим духом та робити все, щоб задовольнити наших вболівальників та військових", – розповів Нещерет.