Нещерет – про обстріл Києва: Таке не має відбуватись у 21 столітті
Воротар Динамо та збірної України U-21 Руслан Нещерет висловився про черговий обстріл Києва з боку росіян, який забрав життя понад 10 осіб.
Слова футболіста передає ВЗБІРНА.
"Я лише побачив цей жах коли прокинувся. Таке не має відбуватись у 21 столітті. Це важко, але ми маємо перемикатись на футбол та вимикатись від цього на 90 хвилин.
Потрібно давати насолоджуватись грою нашим вболівальникам та військовим – вони присилають дуже багато повідомлень зі словами підтримки після поразок та привітань з перемогами.
Маємо виходити на поле з максимально бойовим духом та робити все, щоб задовольнити наших вболівальників та військових", – розповів Нещерет.
Завтра, 18 червня, збірна України U-21 зіграє вирішальний матч проти однолітків з Нідерландів у межах групового етапу Євро-2025.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон".
За попередніми даними Української правди, внаслідок атаки на Київ загинуло 14 осіб, а ще 114 людей постраждали.
Раніше на обстріл Києва відреагували Олена Кравацька та Владислав Гераскевич.