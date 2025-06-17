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Троє тенісистів з першої сотні рейтингу не зіграють на Вімблдоні 2025

Станіслав Матусевич — 17 червня 2025, 14:15
Троє тенісистів з першої сотні рейтингу не зіграють на Вімблдоні 2025
Алехандро Табіло
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Американець Себастьян Корда (26), чилієць Алехандро Табіло (55) та японець Кеї Нішікорі (66) оголосили, що пропустять Вімблдон 2025.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Минулого року Корда та Нішікорі поступилися у першому раунді трав'яного мейджору, а Табіло зумів дістатися до третього кола змагань.

Вже відомо, хто замінить гравців. До основної сітки потрапили британець Біллі Гарріс (113), американець Кристофер Юбенкс (108) та тенісний ветеран, 36-річний хорват Марін Чілич (101).

Раніше повідомлялося, що організатори Вімблдону оголосили про рекордний в історії призовий фонд цьогорічного турніру.

Вімблдон Алехандро Табіло Себастьян Корда Кеї Нішікорі

Вімблдон

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