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Шість клубів АПЛ візьмуть участь у новоствореному передсезонному турнірі

Англійські команди вирушать до США
Вчора 23:42 210 0
Шість клубів АПЛ візьмуть участь у новоствореному передсезонному турнірі
#Астон Вілла, #Брайтон, #Брентфорд, #Ньюкасл, #Фулгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Наступного літа Астон Вілла, Брайтон, Брентфорд, Челсі, Ньюкасл і Фулгем вирушать на передсезонне турне до США.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Клуби вже підтвердили свою участь у цьому турнірі, який отримав назву Summer Series.

Загалом вони проведуть дев'ять матчів із суботи, 22 липня, по неділю, 30 липня, на стадіонах в Атланті (Джорджія), Гаррісоні (Нью-Джерсі), Орландо (Флорида), Філадельфії (Пенсільванія) та Лендовері (Меріленд).

Турнір розпочнеться 22 липня, коли Челсі зіграє з Брайтоном на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії.

Раніше Челсі провів переговори з Почеттіно.

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