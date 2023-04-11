Шість клубів АПЛ візьмуть участь у новоствореному передсезонному турнірі

Джерело - Чемпіон.
Наступного літа Астон Вілла, Брайтон, Брентфорд, Челсі, Ньюкасл і Фулгем вирушать на передсезонне турне до США.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Клуби вже підтвердили свою участь у цьому турнірі, який отримав назву Summer Series.
Загалом вони проведуть дев'ять матчів із суботи, 22 липня, по неділю, 30 липня, на стадіонах в Атланті (Джорджія), Гаррісоні (Нью-Джерсі), Орландо (Флорида), Філадельфії (Пенсільванія) та Лендовері (Меріленд).
Турнір розпочнеться 22 липня, коли Челсі зіграє з Брайтоном на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії.
The Premier League is coming to the USA! 🇺🇸#PLSummerSeries pic.twitter.com/FfhLvpAFJC— Premier League (@premierleague) April 11, 2023
Раніше Челсі провів переговори з Почеттіно.