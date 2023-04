Шість клубів АПЛ візьмуть участь у новоствореному передсезонному турнірі

Наступного літа Астон Вілла, Брайтон, Брентфорд, Челсі, Ньюкасл і Фулгем вирушать на передсезонне турне до США.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Клуби вже підтвердили свою участь у цьому турнірі, який отримав назву Summer Series.

Загалом вони проведуть дев'ять матчів із суботи, 22 липня, по неділю, 30 липня, на стадіонах в Атланті (Джорджія), Гаррісоні (Нью-Джерсі), Орландо (Флорида), Філадельфії (Пенсільванія) та Лендовері (Меріленд).

Турнір розпочнеться 22 липня, коли Челсі зіграє з Брайтоном на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії.

The Premier League is coming to the USA! 🇺🇸#PLSummerSeries pic.twitter.com/FfhLvpAFJC