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В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ

Український тренер може надовго затриматися у збірній
Сьогодні 23:10 75 0
В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров отримав пропозицію від УАФ очолити збірну України на неймовірно довгий термін.

Про це повідомив еміратський коментатор Амер Абдулла в ефірі спортивних каналів Абу-Дабі.

"Сергій Ребров отримав пропозицію від УАФ тренувати збірну України з контрактом на 10 років", - цитує коментатора журналіст Мохаммед Хамад на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, угода Реброва з Аль-Айном закінчується цього літа. Його вважають основним кандидатом на посаду наставника збірної України. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера синьо-жовтих є Руслан Ротань.

Восени була інформація, що Сергію Станіславовичу можуть запропонувати контракт тривалістю на 7 років (до завершення ЧС-2030).

Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.

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