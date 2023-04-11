В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ

Український тренер може надовго затриматися у збірній

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров отримав пропозицію від УАФ очолити збірну України на неймовірно довгий термін.

Про це повідомив еміратський коментатор Амер Абдулла в ефірі спортивних каналів Абу-Дабі.

"Сергій Ребров отримав пропозицію від УАФ тренувати збірну України з контрактом на 10 років", - цитує коментатора журналіст Мохаммед Хамад на своїй сторінці у Twitter.

تتزايد الاخبار التي تتداول نفس الموضوع وجميعها تتفق على نفس النقطة



أنباء || المعلق عامر عبدالله عبر قنوات أبوظبي الرياضية🎙️

– يُقال والعهده على الراوي ان سيرجي ريبيروف مدرب العين تلقى عرضاً من الإتحاد الاوكراني لتدريب منتخب اوكرانيا في الفترة القادمة بعقد يستمر لمدة 10 سنوات pic.twitter.com/M3qzGWjCml — محمد حمد (@TheCriticMoe) April 9, 2023

Нагадаємо, угода Реброва з Аль-Айном закінчується цього літа. Його вважають основним кандидатом на посаду наставника збірної України. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера синьо-жовтих є Руслан Ротань.

Восени була інформація, що Сергію Станіславовичу можуть запропонувати контракт тривалістю на 7 років (до завершення ЧС-2030).

Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.