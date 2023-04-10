Головне
Арсенал із Зінченком зіграв унічию з Ліверпулем: результати 30 туру АПЛ
Вчора 20:28 1255
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 13:27 79364 3
Гуцуляк - найкращий гравець 20 туру УПЛ
Сьогодні 12:51 95
Андрій Шевченко, Гаррі Кейн і ще 2 футболісти, які сьогодні святкують День гольфіста
Сьогодні 12:45 131
Болотніков: 99%, що збірну України очолить Ребров
Сьогодні 11:40 243
Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій
Сьогодні 11:15 278677
Гравець Полісся Червак відштовхнув арбітриню у матчі з Металургом
Сьогодні 09:10 821
Сакраменто з Ленем поступився Денверу, Шарлотт з Михайлюком переграв Клівленд: результати матчів НБА
Сьогодні 08:40 213
Реал Мадрид - Челсі: онлайн трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 08:29 219
Колос розгромив Металіст 1925 у 20 турі УПЛ
Вчора 16:54 396
Прямі трансляції

Болотніков: 99%, що збірну України очолить Ребров

Журналіст розповів про можливе призначення Билича в збірну України
Сьогодні 11:40 243 0
Болотніков: 99%, що збірну України очолить Ребров
#Билич, #Сергій Болотніков

Джерело - Чемпіон.

Інформація про переговори УАФ з Славеном Биличем не відповідає дійсності.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, нічого такого немає. З Биличем ніхто не контактував з УАФ. З Ребровим все на мазі. Закінчуються останні формальності, якісь юридичні тонкощі узгоджуються. Як я і казав, 99 відсотків, що Ребров буде у збірній. Все спокійно, видихаємо", - сказав Болотніков.

Повідомлялося, що хорватський тренер Славен Билич зацікавлений у тому, щоб повернутися до роботи з національними командами та очолити збірну України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком зіграв унічию з Ліверпулем: результати 30 туру АПЛ Арсенал із Зінченком зіграв унічию з Ліверпулем: результати 30 туру АПЛ 1255
Суркіс розкритикував лідера Динамо Суркіс розкритикував лідера Динамо 2230
Атлетіко переграв Райо Вальєкано, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги Атлетіко переграв Райо Вальєкано, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги 1225
Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій 278677
Марсель з Маліновським не зміг переграти Лор’ян: результати матчів Ліги 1 Марсель з Маліновським не зміг переграти Лор’ян: результати матчів Ліги 1 1074
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 79364 3
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13417
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17477
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239961
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18760
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28393
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19057