Журналіст розповів про можливе призначення Билича в збірну України

Джерело - Чемпіон.

Інформація про переговори УАФ з Славеном Биличем не відповідає дійсності.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, нічого такого немає. З Биличем ніхто не контактував з УАФ. З Ребровим все на мазі. Закінчуються останні формальності, якісь юридичні тонкощі узгоджуються. Як я і казав, 99 відсотків, що Ребров буде у збірній. Все спокійно, видихаємо", - сказав Болотніков.

Повідомлялося, що хорватський тренер Славен Билич зацікавлений у тому, щоб повернутися до роботи з національними командами та очолити збірну України.

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