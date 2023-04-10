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Лестер розпочав переговори з Бенітесом

Іспанець може повернутися в АПЛ
Сьогодні 14:42 245 0
Лестер розпочав переговори з Бенітесом
Фото: Getty Images
#Бенітес, #Евертон, #Лестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Евертона Рафаель Бенітес може очолити Лестер.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони розпочали переговори з цього приводу.

У Лестері хотіли домовитись з Джессі Маршем, але він не пристав на пропозицію очолити команду.

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