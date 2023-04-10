Лестер розпочав переговори з Бенітесом

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Евертона Рафаель Бенітес може очолити Лестер.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сторони розпочали переговори з цього приводу.
У Лестері хотіли домовитись з Джессі Маршем, але він не пристав на пропозицію очолити команду.
🚨 Understand Leicester have opened talks with Rafa Benitez as potential new head coach to replace Brendan Rodgers.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023
Negotiations ongoing trying to find an agreement with the Spanish coach.
Jesse Marsch option, definitely off. 🔵 #LCFC pic.twitter.com/3K6F7DUKsh