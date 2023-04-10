Лестер розпочав переговори з Бенітесом

Іспанець може повернутися в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Евертона Рафаель Бенітес може очолити Лестер.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони розпочали переговори з цього приводу.

У Лестері хотіли домовитись з Джессі Маршем, але він не пристав на пропозицію очолити команду.