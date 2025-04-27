Всі умови вже узгоджені: Юбенк-молодший і Бенн можуть провести реванш
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
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Бен Шалом, промоутер чемпіона IBO у середній вазі британця Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) заявив, про можливий реванш з Конором Бенном (23-1, 14 KO).
Цитує промоутера інсайдер Майк Коппінджер.
Контрат між Юбенком та Бенном було укладено на два поєдинки. Тож сторони можуть провести реванш, усі умови вже узгоджені.
Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк.
Відеоогляд поєдинку між Юбенком-молодшим та Бенном доступний на сайті "Чемпіон".