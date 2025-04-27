Мені сподобалось, – Бенн оцінив свою поразку від Юбенк-молодшого
Британський боксер Конор Бенн висловився про свою поразку від Кріса Юбенка та оцінив свої перспективи у майбутньому.
Слова спортсмена наводить Second One.
"Я був 14 місяців без боїв і це зіграло свою роль. Бій був рівним, але я не скажу, що виграв. Треба ще раз його переглянути.
Мені сподобалось. Кріс – дуже хороший боєць, а усі розмови навколо – це просто розмови.
Я хотів би продовжити виступати у середній вазі, але якщо ми не зможемо домовитись про реванш – повернусь у напівсередню та боротимусь за титул WBC", – розповів Бенн.
Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк.
Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше промоутер Юбенка висловився про можливість проведення реваншу.