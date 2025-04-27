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Мені сподобалось, – Бенн оцінив свою поразку від Юбенк-молодшого

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 13:55
Мені сподобалось, – Бенн оцінив свою поразку від Юбенк-молодшого
x.com/DAZNBoxing

Британський боксер Конор Бенн висловився про свою поразку від Кріса Юбенка та оцінив свої перспективи у майбутньому.

Слова спортсмена наводить Second One.

"Я був 14 місяців без боїв і це зіграло свою роль. Бій був рівним, але я не скажу, що виграв. Треба ще раз його переглянути.

Мені сподобалось. Кріс – дуже хороший боєць, а усі розмови навколо – це просто розмови.

Я хотів би продовжити виступати у середній вазі, але якщо ми не зможемо домовитись про реванш – повернусь у напівсередню та боротимусь за титул WBC", – розповів Бенн.

Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше промоутер Юбенка висловився про можливість проведення реваншу.

Бокс Кріс Юбенк Конор Бенн

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