Мені сподобалось, – Бенн оцінив свою поразку від Юбенк-молодшого

Британський боксер Конор Бенн висловився про свою поразку від Кріса Юбенка та оцінив свої перспективи у майбутньому.

Слова спортсмена наводить Second One.

"Я був 14 місяців без боїв і це зіграло свою роль. Бій був рівним, але я не скажу, що виграв. Треба ще раз його переглянути.



Мені сподобалось. Кріс – дуже хороший боєць, а усі розмови навколо – це просто розмови.



Я хотів би продовжити виступати у середній вазі, але якщо ми не зможемо домовитись про реванш – повернусь у напівсередню та боротимусь за титул WBC", – розповів Бенн.