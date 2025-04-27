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Кохан з найкращим особистим результатом у сезоні виграв турнір у Туреччині

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 13:50
Кохан з найкращим особистим результатом у сезоні виграв турнір у Туреччині
Михайло Кохан
Getty Images

Український метальник молота Михайло Кохан посів перше місце на Кубку Антальї в Туреччині.

24-річний українець у всіх чотирьох спробах метнув молот за 80 метрів. Перемогу святкував з результатом 80,73.

Кубок Антальї
Метання молота
  1. Михайло Кохан (Україна) – 80,73 м
  2. Хабіб Іслам Курт (Туреччина) – 57,93 м
  3. Гога Чихварія (Грузія) – 56,54 м

Це другий турнір у сезоні для Мизайла. У лютому він виграв турнір "Critеrium LIFA Hivernal de Lancer Long" у Франції, з результатом 75,8 м.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра.

Особистий рекорд українця — 81,14 м, який він встановив на етапі Золотого рівня Континентального туру.

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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