Кохан з найкращим особистим результатом у сезоні виграв турнір у Туреччині

Український метальник молота Михайло Кохан посів перше місце на Кубку Антальї в Туреччині.

24-річний українець у всіх чотирьох спробах метнув молот за 80 метрів. Перемогу святкував з результатом 80,73.

Кубок Антальї

Метання молота

Михайло Кохан (Україна) – 80,73 м Хабіб Іслам Курт (Туреччина) – 57,93 м Гога Чихварія (Грузія) – 56,54 м

Це другий турнір у сезоні для Мизайла. У лютому він виграв турнір "Critеrium LIFA Hivernal de Lancer Long" у Франції, з результатом 75,8 м.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра.

Особистий рекорд українця — 81,14 м, який він встановив на етапі Золотого рівня Континентального туру.