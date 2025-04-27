Кохан з найкращим особистим результатом у сезоні виграв турнір у Туреччині
Михайло Кохан
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Український метальник молота Михайло Кохан посів перше місце на Кубку Антальї в Туреччині.
24-річний українець у всіх чотирьох спробах метнув молот за 80 метрів. Перемогу святкував з результатом 80,73.
Кубок Антальї
Метання молота
- Михайло Кохан (Україна) – 80,73 м
- Хабіб Іслам Курт (Туреччина) – 57,93 м
- Гога Чихварія (Грузія) – 56,54 м
Це другий турнір у сезоні для Мизайла. У лютому він виграв турнір "Critеrium LIFA Hivernal de Lancer Long" у Франції, з результатом 75,8 м.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра.
Особистий рекорд українця — 81,14 м, який він встановив на етапі Золотого рівня Континентального туру.