Пятов: Шахтар повинен виграти усі матчі, що залишились

Тренер воротарів та легенда Шахтаря Андрій Пятов висловився напередодні матчу з Динамо Київ в межах 26 туру УПЛ та оцінив шанси команди на достойне завершення сезону.

Слова 40-річного спортсмена наводить УПЛ ТБ.

"Якщо ми обіграємо Динамо, то це додасть нам впевненості перед кубком. За цей короткий період, між сьогоднішньою грою та кубком, ми будемо брати інформацію з цього матчу. І тому для нас це хороша репетиція на високому рівні, як і для Динамо.



Шахтар повинен вигравати всі матчі, що залишилися. Сьогодні гра з Динамо – ми повинні перемогти. Наступний – Чорноморець. І так усі матчі.



Ми не дивимось ні на кого. Ми розуміємо, у якому ми положенні та на якому місці. І тільки перемоги в останніх іграх додадуть нам упевненості на наступний сезон", – розповів Пятов.