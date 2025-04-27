Пятов: Шахтар повинен виграти усі матчі, що залишились
Тренер воротарів та легенда Шахтаря Андрій Пятов висловився напередодні матчу з Динамо Київ в межах 26 туру УПЛ та оцінив шанси команди на достойне завершення сезону.
Слова 40-річного спортсмена наводить УПЛ ТБ.
"Якщо ми обіграємо Динамо, то це додасть нам впевненості перед кубком. За цей короткий період, між сьогоднішньою грою та кубком, ми будемо брати інформацію з цього матчу. І тому для нас це хороша репетиція на високому рівні, як і для Динамо.
Шахтар повинен вигравати всі матчі, що залишилися. Сьогодні гра з Динамо – ми повинні перемогти. Наступний – Чорноморець. І так усі матчі.
Ми не дивимось ні на кого. Ми розуміємо, у якому ми положенні та на якому місці. І тільки перемоги в останніх іграх додадуть нам упевненості на наступний сезон", – розповів Пятов.
Українське класичне між Шахтарем та Динамо відбудеться сьогодні, 27 квітня, у Львові на "Арені Львів". Старт протистояння запланований на 18:00.
Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.
Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.